Баку изучает планы Еревана закупить РСЗО «Пинака» у Индии: МИД Азербайджана

Баку, , 22:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана изучает информацию о планах Армении приобрести реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Пинака» у Индии, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Данный вопрос будет обсужден с нашими индийскими партнерами», — заявил Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщали ранее армянские СМИ со ссылкой на Times of India, Армения проявила интерес к индийской ракетной системе Pinaka. По словам директора фонда разработок и исследования оружия К.М. Раджа, армянская делегация ознакомилась с системой, понаблюдала за боевыми стрельбами. По его словам, Армения заинтересована в двух модификациях системы, переговоры между правительствами двух стран ведутся.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя данный вопрос, заявил, что армянская делегация в рамках визита в Индию провела встречи с ответственными представителями сферы, ознакомилась с видами вооружений. Среди них есть виды, представляющие интерес, отметил Ованнисян

Индийская всепогодная 214-мм РСЗО «Пинака» предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей. Система принята на вооружение ВС Индии в 1999 году.