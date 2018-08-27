Последний вариант: «Трамп готовит войны на отвлечение»

Москва, , 22:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в любой момент может воспользоваться планами военной агрессии ради спасения собственного положения. Об этом 27 августа заявил политолог председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Следующий президент Америки будет хуже для России, чем Дональд Трамп. Шоу эти яркие там будут исключены абсолютно. А Трамп, в свою очередь, является худшим президентом для России, хотя мы в конце 2016 надеялись на что-то контрастное», — заявил Трофимчук.

«Придёт президент, который будет наносить тяжёлые удары по России и её интересам. А Трампу теперь остаётся простой вариант — война на отвлечение. И эти ситуации подготовлены, в частности по Ирану, по Северной Корее. По России он, впрочем, не ударит», — подчеркнул он.

Напомним, что ведущие СМИ США подняли вопрос об импичменте после того, как экс-юрист президента США Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил «финансовое преступление» по указанию своего начальника, а

Ранее бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт в ходе судебного заседания был признан виновным жюри присяжных по восьми из 18 пунктов обвинения, которые связаны с нарушением налогового и банковского законодательства, а также с сокрытием зарубежных счетов в банках. Помимо этого Манафорта обвиняют в «сговоре против США» и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также даче ложных показаний.

На этом фоне американские СМИ заявили о том, что американский президент может быть подвергнут импичменту. Сам Трамп в ответ на это предположил, что подобное событие приведёт к обвалу рынков, и выразил непонимание, как можно объявить импичмент тому, кто «отлично потрудился» на президентском посту.