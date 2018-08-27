Меркель захочет «раскачать лодку» на американских выборах?

Москва, , 22:33 — REGNUM Возможность объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу реальна, и в этом заинтересованы практически все влиятельные государства. Об этом 27 августа заявил политолог председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Раз в США существует закон об импичменте президента, значит теоретически он может быть применён в любой момент, и мы видели, как это происходило на очень ярком, конкретном для нас примере с Клинтоном. Но между тем Трампа возят сейчас лицом по столу в Овальном кабинете! Ситуация намного тяжелее для него, чем вот этот сюжет — яркий, интересный, с цветочками, — с Клинтон и Левински», — заявил Трофимчук.

По словам политолога, американскому президенту в настоящее время практически «ставят раскалённый утюг на голый живот».

«Нам невыгоден импичмент Трампа, но он выгоден практически всему остальному миру. Он выгоден Евросоюзу, лидерам Евросоюза и в частности Ангеле Меркель. Он выгоден массе других стран, всему миру! И Меркель в этой ситуации, — не Россия далеко, Россия даже не может вмешиваться в эту ситуацию, даже если бы хотела, — а вот Меркель может подкупить многих американских политиков, в рамках тех же ноябрьских выборов в Конгресс», — подчеркнул он.

Напомним, что ведущие СМИ США подняли вопрос об импичменте после того, как экс-юрист президента США Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил «финансовое преступление» по указанию своего руководителя, а бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт в ходе судебного заседания был признан виновным жюри присяжных по 8 из 18 пунктов обвинения. Эти восемь пунктов связаны с нарушением налогового и банковского законодательства, а также с сокрытием зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам единогласного решения вынесено не было.

Манафорта, в частности, обвиняют в «сговоре против США», сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег на сумму более 30 миллионов долларов и налоговых махинациях, в том числе во время работы на Украине, работе в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также даче ложных показаний.