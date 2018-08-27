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Судно с беженцами причалило к туристическому пляжу в Испании

Политика

Половине прибывших на лодке нелегалов удалось скрыться

Мадрид, 27 августа 2018, 21:51 — REGNUM  Резиновая лодка с нелегальными мигрантами из Марокко причалила к заполненному туристами побережью Коста-де-ла-Лус на юго-западе Испании, сообщает 27 августа портал Infobae.

По предварительным данным, на судне находилось порядка 50 беженцев. Гражданской гвардии Испании удалось задержать 25 нелегалов, среди которых 19 детей. Все они были направлены в местную штаб-квартиру Красного Креста.

Сообщается, что остальным находившимся на судне удалось скрыться, их поиском в настоящее время занимается полиция.

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