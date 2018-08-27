Понедельник, 27 Августа 2018 года
22:43:34 МСК

Нескольким белорусским журналистам запретили выезд из страны

Политика

Правоохранители расследуют дело о взломе сайта государственного информагентства

Нескольким белорусским журналистам запретили выезд из страны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Зона свободы слова строгого режима.

Минск, 27 августа 2018, 21:29 — REGNUM  Следственный комитет Белоруссии запретил выезд из страны сотрудникам издания tut. by, БелПАН и корреспонденту Deutsche Welle, сообщили 27 августа в Белорусской ассоциации журналистов.

Работникам tut. by Марине Золотовой, Анне Калтыгиной, Галине Уласик, Анне Ермаченок, главному редактору агентства БелПАН Ирине Левшиной и журналисту агентства Татьяне Коровенковой, а также корреспонденту Deutsche Welle Павлюку Быковскому вручили постановление о временном запрете выезда из страны.

Напомним, сотрудников агентств tut. by и БелПАН подозревают во взломе сайта государственного информагентства БелТА.

Читайте ранее в этом сюжете: Два журналиста остаются задержанными по «делу БелТА» в Белоруссии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить