Нескольким белорусским журналистам запретили выезд из страны

Минск, , 21:29 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии запретил выезд из страны сотрудникам издания tut. by, БелПАН и корреспонденту Deutsche Welle, сообщили 27 августа в Белорусской ассоциации журналистов.

Работникам tut. by Марине Золотовой, Анне Калтыгиной, Галине Уласик, Анне Ермаченок, главному редактору агентства БелПАН Ирине Левшиной и журналисту агентства Татьяне Коровенковой, а также корреспонденту Deutsche Welle Павлюку Быковскому вручили постановление о временном запрете выезда из страны.

Напомним, сотрудников агентств tut. by и БелПАН подозревают во взломе сайта государственного информагентства БелТА.

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