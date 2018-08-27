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Эскадра ТОФ провела учебные ракетные стрельбы в Охотском море

Политика

Боевые корабли расстреляли суда-мишени в Охотском море

Эскадра ТОФ провела учебные ракетные стрельбы в Охотском море
Иллюстрация: Минобороны России
Учебные ракетные стрельбы в Охотском море

Владивосток, 27 августа 2018, 21:11 — REGNUM  Ударная эскадра Тихоокеанского флота (ТОФ) провела учебные стрельбы крылатыми ракетами по судам-мишеням в Охотском море. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В учениях участвовали флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Томск», малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз», а также расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».

Стрельбы производились из акватории Охотского моря и с берега Камчатки. Расстояние для целей составляло 250−500 км. В стрельбах использовались ракеты типов «Вулкан», «Гранит», «Оникс» и «Малахит».

Все семь выпущенных ракет поразили цели. Двадцать кораблей ТОФ и самолеты морской авиации на время учений обеспечивали безопасность района их проведения.

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Военные учения
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