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Назарбаев примет участие в заседании Тюркского совета

Политика

Участники обсудят сотрудничество в области национальных видов спорта и молодежной политики

Астана, 27 августа 2018, 20:57 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в VI саммите Тюркского совета, который состоится 3 сентября в Киргизии, сообщает 27 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на правительство Казахстана.

Саммит на тему «Сотрудничество в области национальных видов спорта и молодежной политики», состоится в городе Чолпон-Ата. В ходе заседания совета состоится передача председательства в организации от Казахстана Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы заявил, что Тюркский совет может внедрить туристический аналог Шенгенской визы. Новый визовый режим будет распространяться на установленные туристические маршруты Шелкового пути.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюркский совет может внедрить туристический аналог Шенгенской визы

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Политическая жизнь Казахстана
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