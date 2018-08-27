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Ракетные стрельбы комплекса «Бастион» по целям в Охотском море. Видео

Политика

На учениях Тихоокеанского флота проводились боевые пуски с кораблей и береговых комплексов

Ракетные стрельбы комплекса «Бастион» по целям в Охотском море. Видео
Иллюстрация: Mil.ru
Ракетные стрельбы комплекса «Бастион»

Владивосток, 27 августа 2018, 20:47 — REGNUM  Российской Министерство обороны опубликовало видеозапись ракетных стрельб берегового комплекса «Бастион» по надводным целям в акватории Охотского моря.

Ролик 27 августа был размещен в свободном интернет-доступе. Видеозапись демонстрирует фрагменты учений Тихоокеанского флота, в ходе которых проводились боевые пуски крылатых ракет «Оникс», «Малахит», «Гранит» и П-1000 «Вулкан».

В манёврах были задействованы береговые ракетные комплексы «Бастион», флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», атомный подводный крейсер «Томск», малые корабли «Разлив» и «Мороз», суда Приморской флотилии и морская авиация.

Из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки семью ракетами были поражены семь целей, расположенные на удалении от 250 до 500 км.

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Военные учения
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