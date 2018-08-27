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МИД России: Путин примет решение об ответных мерах на санкции США

Политика

Экономический и военный блоки разрабатывают возможные ответные санкции России, сообщил Сергей Рябков

МИД России: Путин примет решение об ответных мерах на санкции США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Москва, 27 августа 2018, 20:38 — REGNUM  Решение о введении ответных мер на новые санкции США будет приниматься президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в настоящее время экономический и военный блоки России занимаются разработкой возможных мер реагирования, и правительство готово справиться «и с ещё одной, и с ещё пятью волнами санкций».

Тем не менее, как отметил Рябков, решение о введении санкций — прерогатива главы государства.

«Президент рассматривает разные варианты и в должное время примет соответствующее решение. Наше дело заключается в том, чтобы совместно с другими ведомствами своевременно докладывать ему о происходящем, по возможности с анализом, с элементом прогноза, и давать некие идеи. Но решение остаётся за ним», — сказал замглавы МИД.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа вступил в силу очередной пакет санкций Вашингтона против Москвы — на этот раз за якобы причастность России к инциденту с отравлением в британском Солсбери. Новые санкции Соединённых Штатов предполагают запрет на продажу России военной техники и продукции двойного назначения, а также отказ в предоставлении государственных кредитов.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство России: Политика санкций приближает США к «точке невозврата»

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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