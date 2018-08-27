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Не допустим федерализации Украины! — президент Порошенко

Политика

Президент ответил Виктору Медведчуку

Киев, 27 августа 2018, 20:46 — REGNUM  Украина останется унитарным государством, и власти не допустят её федерализации, заявил президент Украины Петр Порошенко 27 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

Порошенко напомнил о реформе по децентрализации, которая дает огромные полномочия местным советам.

Напомним, 25 августа на телеканале 112.ua вышло сенсационное интервью с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого украинские СМИ демонизируют за личные связи с президентом России Владимиром Путиным. Медведчук заявил, что федерализация является единственным лекарством от дальнейшего распада Украины.

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Политическая жизнь Украины
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