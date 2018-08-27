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Посол Украины рассказал, кого США поддержат на президентских выборах

Политика

Материальной помощи кандидатам ждать не стоит

Посол Украины рассказал, кого США поддержат на президентских выборах
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Вашингтон, 27 августа 2018, 20:43 — REGNUM  На президентских выборах на Украине Соединённые Штаты поддержат политиков, декларирующих продолжение прозападного курса страны, заявил посол Украины в США Валерий Чалый 27 августа, сообщил телеканал «Громадське».

При этом Америка не планирует напрямую поддерживать ни действующего президента Петра Порошенко, ни кого-то другого, считает посол.

«Сегодня я знаю, что ни одну личную поддержку кого-то из кандидатов не рассматривают. Я знаю также, что политических экспертов Америки расспрашивают о разных политических силах и кандидатах в президенты Украины — о том, насколько они будут поддерживать курс на реформы и евроатлантическое сотрудничество», — рассказал посол.

Чалый уверен, что США не будут напрямую вмешиваться в ход выборов, оказывая финансовую и другую помощь кандидатам, но политическую поддержку получат те кандидаты, которые намерены вести страну прежним курсом:

«Солидаризацию, встречи или политическую поддержку, возможно, получат те, кто декларируют продолжение этого курса», — отметил посол.

Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2019 года. По опросам, лидером гонки является Юлия Тимошенко. Действующий президент страны замыкает первую пятерку кандидатов.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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