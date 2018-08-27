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На выборах в Екатеринбурге проголосовать досрочно смогут не все

Политика

Члены избирательных комиссий будут проверять, насколько уважительна причина, по которой гражданин пришёл на участок заранее

Екатеринбург, 27 августа 2018, 20:20 — REGNUM  В Екатеринбурге проголосовать на выборах депутатов городской думы позволят не всем желающим. члены избирательных комиссий будут спрашивать у граждан про уважительность причины, по которой они пришли на участок заранее.

Досрочное голосование пройдёт с 29 августа по 8 сентября. Ограничения для желающих голосовать введены для того, чтобы поставить барьер на пути возможных злоупотреблений этим правом, отмечает председатель горизбиркома Илья Захаров. По его словам, эта позиция уже поддержана свердловским облизбиркомом.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Жителям Екатеринбурга предстоит избрать 18 депутатов думы по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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