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Президент Узбекистана поручил чиновникам отдыхать по воскресеньям

Политика

Президент поручил прекратить сбор ненужных отчетов и сократить время собраний в госорганах

Президент Узбекистана поручил чиновникам отдыхать по воскресеньям
Шезлонг

Ташкент, 27 августа 2018, 20:29 — REGNUM  Государственные служащие в Узбекистане по субботам будут работать до 17:00, а в воскресенье будут отдыхать, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев. Об этом 27 августа сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Глава государства считает, что чиновники должны по воскресеньям проводить время с семьями. Мирзиёев добавил, что госслужащие должны справляться со своими должностными обязанностями в рабочее время. Кроме того, президент поручил прекратить сбор ненужных отчетов и сократить время собраний в госорганах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа аппарат президента Узбекистана был преобразован в администрацию президента. Кроме того, государственные советники президента стали просто советниками. Усилена их персональная ответственность.

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Политическая жизнь Узбекистана
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