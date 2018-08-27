Новосибирск, , 20:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой. Как сообщают местные СМИ, самолёт с главой государства на борту сел в новосибирском аэропорту «Толмачёво» поздно вечером 27 августа.

«Самолёт Ту-214 из специального лётного отряда «Россия» приземлился в Новосибирске в 23:48, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com. Самолёт прибыл из Кемерово — там Путин провёл встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым», — пишет Новосибирский городской сайт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимира Путина ждут на закрытом пленарном заседании «Наука как индустрия. Повестка 2024», которое пройдёт 28 августа на шестом Международном форуме технологического развития «Технопром-2018» в Новосибирске. Мероприятие стартовало 27 августа и продлится четыре дня — до 30 августа.