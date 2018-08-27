Украина и ЕС договорились об условиях нового кредита

Киев, , 20:19 — REGNUM Украина и Евросоюз договорились об условиях предоставления кредита в размере 1 млрд евро, заявил постоянный представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий 27 августа, сообщило издание «Зеркало недели».

«Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до того времени, пока не будет подписано соглашение», — заявил чиновник журналистам издания.

Он также отмети, что соглашение между Украиной и ЕС будет подписано в ближайшем будущем.

Напомним, получение крупных кредитов от международных игроков зачастую связано с тем, сотрудничает ли заемщик с МВФ или нет. Вопрос дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ будет решать специальная комиссия, которая приедет на Украину в сентябре.

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