В аппарате президента Узбекистана произошли структурные изменения – СМИ

Ташкент, , 20:16 — REGNUM Аппарат президент Узбекистана преобразован в администрацию президента под руководством Зайноблиддина Низомиддинова, сообщает 27 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве.

Администрация президента будет контролировать исполнение решений главы государства и обеспечивать его деятельность. Отмечается, что государственные советники президента станут советниками президента.

Ранее Низомиддинов возглавлял исполнительный комитет аппарата президента. Источник отметил, что после изменений повысится персональная ответственность советников президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в структурах МВД Узбекистана сменились 14 руководителей. Менее масштабные перестановки произошли в генеральной прокуратуре республики 7 августа.

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