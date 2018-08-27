Россия разыграет карту «заложников» на украинских выборах — депутат Рады

Киев, , 20:12 — REGNUM Россия будет удерживать осужденных граждан Украины до выборов, чтобы затем отдать их своим «фаворитам», заявила первый заместитель председателя Верховной рады Украины, народный депутат Ирина Геращенко 27 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким образом, Россия покажет украинскому обществу, что только лояльные ей политики способны договариваться, считает Геращенко.

Политик отметила, что ей и её единомышленникам близка иная позиция в отношениях с Россией:

«Нам ближе совет Друга, сенатора Маккейна: со страной-бензоколонкой не стоит сюсюкаться», — заявила народный депутат.

Напомним, 11 августа Киев подал иск против России в Европейский суд по правам человека. По мнению Киева, в РФ нарушаются права украинских «политзаключенных».

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