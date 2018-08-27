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Генпрокуратура Казахстана планирует усилить сотрудничество с ФБР США

Политика

Стороны обсудили исполнение запросов оказания правовой помощи

Генпрокуратура Казахстана планирует усилить сотрудничество с ФБР США
Иллюстрация: Lragir.am
ФБР

Астана, 27 августа 2018, 20:06 — REGNUM  Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров выразил готовность к расширению сотрудничества с Федеральным бюро расследования (ФБР) США, сообщили 27 августа в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.

27 августа Кожамжаров встретился с заместителем директора ФБР Дэвидом Боудичем. Стороны обсудили исполнение запросов оказания правовой помощи, экстрадицию лиц и передачу осужденных для отбывания наказания в своих государствах.

Стороны также обсуди перспективу обмена опытом между национальной академией ФБР и академией правоохранительных органов при Генпрокуратуре Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Казахстана предложил реформировать МВД республики на основе опыта Грузии, в которой, по словам главы государства, были уволены полицейские и наняты юристы.

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Политическая жизнь Казахстана
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