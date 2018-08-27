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СМИ: Российские хакеры мешают Украине получить независимую церковь

Политика

«Рука Кремля» добралась до переписки константинопольских церковников

СМИ: Российские хакеры мешают Украине получить независимую церковь
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Филарет

Нью-Йорк, США, 27 августа 2018, 19:01 — REGNUM  Несколько высокопоставленных деятелей православной церкви Константинопольского патриархата, задействованные в процессе предоставления Украине томоса об автокефалии, стали жертвами российских хакеров, сообщило 27 августа агентство Associated press.

«Прокремлёвские» хакеры из группировки Fancy Bear в течение нескольких лет пытались получить доступ к электронной переписке иерархов Константинопольского патриархата, приближенных к патриарху Варфоломею, сообщило издание.

Хакеров интересовали почтовые ящики митрополитов Элпидорфа, Эммануила и Варфоломея (Самараса). Все они якобы имеют отношение к процессу предоставления независимости украинской православной церкви.

Напомним, во время празднования Дня независимости на Украине президент страны Петр Порошенко заявил, что душу украинского народа следует «освободить из плена РПЦ», подразумевая единство канонических православных церквей России и Украины.

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