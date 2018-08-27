Посольство России: Политика санкций приближает США к «точке невозврата»

Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Очередные санкции Вашингтона против Москвы не принесут желаемого результата и лишь приближают США к точке невозврата в решении актуальных международных задач совместно с Россией. Об этом говорится в распространённом 27 августа комментарии посольства России в Вашингтоне.

«Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасности попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов», — заявляют в посольстве.

По мнению российских дипломатов, сегодня «налицо реализация худших сценариев холодной войны, от которых мир должен был навсегда избавиться 30 лет назад». «Вместо этого оказывается, что никто не застрахован от грубого давления Вашингтона. Выстоять могут не все. Россия может», — отмечается в комментарии.

В посольстве также подчёркивают, что Москва считает неприемлемым недружественные санкционные шаги Вашингтона.

«Никакого эффекта на нашу решимость следовать в международных отношениях самостоятельным курсом они не окажут. Американская общественность должна знать, что санкции в отношении России безрезультатны и бесперспективны. Они не отвечают интересам ни российского, ни американского народов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа вступили в силу новые санкции Вашингтона против Москвы — на этот раз за якобы причастности России к инциденту с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Новые меры США предусматривают, в частности, запрет на продажу России военной техники и товаров двойного назначения, а также приостановку предоставления государственных кредитов.

В МИД России назвали «абсолютно надуманной» привязку новых санкций со стороны Соединённых Штатов к инциденту с «делом Скрипалей».

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