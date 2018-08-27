Спикер Совфеда и глава Мордовии обсудили строительство медучреждений

Москва, , 18:51 — REGNUM В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Мордовии Владимира Волкова. Беседа длилась почти час, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Рассматривались конкретные проекты, значимые для развития Мордовии, в социальной и промышленной сферах. В частности, детально были обсуждены вопросы строительства в республике поликлиники Республиканского онкологического диспансера, а также хирургического корпуса детской больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Также Волков информировал о результатах работы региона за первое полугодие 2018 года. По его словам, динамика экономического развития республики характеризуется положительными показателями: рост наблюдается в промпроизводстве, строительстве, обороте розничной торговли, а также в регионе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда.

Кроме того, стороны обсудили перспективные вопросы социально-экономического развития региона, в том числе в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2018 года Мордовия увеличила промпроизводство на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

По итогам первого полугодия Мордовия вышла на первое место среди регионов Приволжского федерального округа по объемам жилищного строительства — индекс в республике составил 180,7% к аналогичному периоду прошлого года.

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