Президент РФ подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»

Кемерово, , 18:32 — REGNUM В связи с исполняющимся в 2021 году 300-летием образования Кузбасса Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса, — сообщается в указе, — Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия образования Кузбасса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 27 августа, президент РФ Владимир Путин находится в Кемеровской области с рабочей поездкой. В регионе глава государства провел заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, ознакомился с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец», а также встретился с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.

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