Эксперт о макрорегионах: «Нужен ли столь раздутый бюрократический аппарат?»

Ростов-на-Дону, , 18:28 — REGNUM Предложение Минэкономразвития, которое заключается в делении России на макрорегионы, порождает множество вопросов. К такому мнению пришёл кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя 27 августа инициативу ведомства.

«Предложенный Минэкономразвития вариант экономического районирования регионов России напоминает модель административно-экономического деления советского периода. Тогда также был Центрально-Черноземный округ, а, к примеру, Ростов-на-Дону выступал столицей Северо-Кавказского округа. В этой связи возникает вопрос, а не станут ли макрорегионы дубликатом федеральных округов? Будут ли из функции чисто экономическими? Или управление ими будет осуществляться посредством обособленных министерств и агентств, раз уж проводятся аналоги с Дальним Востоком и Северным Кавказом. А нужен ли столь раздутый бюрократический аппарат?» — задаётся вопросом эксперт.

По его мнению, Минэкономразвития и так «монстр-министерство», самое большое из федеральных органов исполнительной власти. В таком случае возникнут его новые подведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года в правительство РФ может быть внесён проект «Стратегии пространственного развития», согласно которому Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов, сформированных с учётом социально-экономических связей между субъектами. По мнению депутата Ростовской-на-Дону городской думы Анатолия Котлярова («Справедливая Россия»), «этот проект разработан для отвода глаз от проблем, которые существуют в стране».

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