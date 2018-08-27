Лишь один миллионер: итальянские министры опубликовали декларации

Рим, , 18:22 — REGNUM Самым богатым министром итальянского правительства является Джулия Бонджорно, министр без портфеля по делам государственной службы, чьи доходы в 2017 году составили более 3,5 млн евро, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 27 августа.

Действующее итальянское правительство приступило к работе 1 июня 2018 года, следовательно, в опубликованных декларациях речь идет о периоде до их прихода в исполнительную власть, отмечает издание.

Премьер-министр Джузеппе Конте занял почетное второе место с 370 тысячами евро дохода. Места с третьего по пятое занимают заместители министров — по взаимодействию с Евросоюзом Лучано Барра Карачоло (179 тысячи евро), секретарь премьер-министра Джанкарло Джорджетти (123 тысячи евро), замминистра по связям с парламентом Винченцо Сантанджело (105 тысяч евро в 2016 году).

Последний опубликованный отчет Маттео Сальвини также относится к его доходам за 2016 год — за свою работу в Европарламенте нынешний вице-премьер получил 100 тысяч евро.

Впрочем, как добавляет издание, еще не все министры и их заместители опубликовали свои декларации.