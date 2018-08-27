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Глава МИД Узбекистана встретился с президентом Афганистана

Политика

Стороны обсудили проекты строительства железных дорог и ЛЭП

Кабул, 27 августа 2018, 18:34 — REGNUM  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и президент Афганистана Ашраф Гани обсудили ход реализации основных положений ташкентской декларации, подписанной в ходе международной конференции 27 марта. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе проекты строительства железнодорожной линии Мазари — Шариф — Герат и ЛЭП Сурхан — Пули-Хумри. Делегация из Узбекистана встретилась с другими высокопоставленными лицами Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудили с официальными лицами Узбекистана процесс мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

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Внешняя политика Узбекистана
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