Глава МИД Узбекистана встретился с президентом Афганистана

Кабул, , 18:34 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и президент Афганистана Ашраф Гани обсудили ход реализации основных положений ташкентской декларации, подписанной в ходе международной конференции 27 марта. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе проекты строительства железнодорожной линии Мазари — Шариф — Герат и ЛЭП Сурхан — Пули-Хумри. Делегация из Узбекистана встретилась с другими высокопоставленными лицами Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудили с официальными лицами Узбекистана процесс мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

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