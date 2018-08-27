Затулин: Барьеры на пути из России в Абхазию и Южную Осетию нужно отменить

Цхинвал, , 18:10 — REGNUM Необходимо двигаться по пути развития отношений с признанными Россией Южной Осетией и Абхазией. Об этом 26 августа заявил депутат от Сочинского округа, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на мероприятиях в Цхинвале, посвященных 10-летию признания Северной Осетии Россией.

По мнению депутата, необходимо свести к минимуму таможенные и прочие посты и барьеры на российско-абхазской и российско-югоосетинской границе вплоть до их полной отмены.

«Я рад тому, что граница между Россией и Южной Осетией, также как Рокский тоннель, также как, кстати, граница с Абхазией по реке Псоу, теперь обустроены. Однако при всем уважении к этой работе и к людям её осуществляющим, считаю, что целью наших отношений должно быть полное снятие препятствий, пограничных, таможенных и прочих барьеров на пути из России в Южную Осетию и Абхазию. В условиях, когда наши пограничники и таможенники совместно с местными осуществляют контроль на границах Абхазии и Осетии с Грузией, а наши военные, в соответствии с узаконенными нами соглашениями о военно-оборонительном союзе и совместном обеспечении региональной безопасности, оберегают покой мирного населения Абхазии и Южной Осетии, сохранение становящихся формальностью полноценных пограничных и таможенных постов на границе между Россией и признанными ею республиками, стало анахронизмом, — считает Константин Затулин.

Депутат уверен, что соотечественники, проживающие по разные стороны этих границ «этого никогда не поймут» и заверил собравшихся, что лично будет добиваться, чтобы Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками с началом новой сессии в Госдуме поставил вопрос о создании плана постепенного ухода от пограничных барьеров.