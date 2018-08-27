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Спецназ из России и Узбекистана завершил совместные военные учения

Политика

Бойцы спецназа отработали налет на автоколонну, проходящую в лесном массиве

Самара, 27 августа 2018, 18:15 — REGNUM  Подразделения специального назначения Вооруженных сил Узбекистана и России провели совместные учения в Самарской области, сообщили 27 августа в пресс-службе Центрального военного округа.

Бойцы спецназа отработали налет на автоколонну, проходящую в лесном массиве. На заключительном этапе маневров военнослужащие совершили перший марш на 80 км. Военнослужащие выполнили также боевые стрельбы и совершили несколько засад и налетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля военнослужащие из Узбекистана посетили военные части ЦВО в Оренбургской области. Российские военные провели более 30 показных и инструкторско-методических занятий, в ходе которых продемонстрировали способы психологической подготовки войск.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные из Узбекистана изучили психологическую подготовку российских войск

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Военные учения
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