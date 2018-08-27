Спецназ из России и Узбекистана завершил совместные военные учения

Самара, , 18:15 — REGNUM Подразделения специального назначения Вооруженных сил Узбекистана и России провели совместные учения в Самарской области, сообщили 27 августа в пресс-службе Центрального военного округа.

Бойцы спецназа отработали налет на автоколонну, проходящую в лесном массиве. На заключительном этапе маневров военнослужащие совершили перший марш на 80 км. Военнослужащие выполнили также боевые стрельбы и совершили несколько засад и налетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля военнослужащие из Узбекистана посетили военные части ЦВО в Оренбургской области. Российские военные провели более 30 показных и инструкторско-методических занятий, в ходе которых продемонстрировали способы психологической подготовки войск.

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