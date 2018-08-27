Политолог о делении России: «Старая песня о главном «извините, не шмогла"»

Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM Инициатива деления России на 14 макрорегионов от федерального Министерства экономического развития вызывает новый виток недоумения. Предложения о кройке и шитье территории страны звучат неустанно не первый год, волнообразно — то рьяно поднимаются, то уходят в полный штиль. Что означает нынешняя поднятая волна? На вопрос корреспондента ИА REGNUM ответил уральский политолог Александр Устинов.

Он напомнил, что подобные проекты деления России существуют еще с тридцатых годов прошлого века. Причём многие из них были гораздо логичней и аргументированней, чем предложенный ныне формат деления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития подготовило «Стратегию пространственного развития». Соответствующий законопроект собираются рассматривать по существу уже осенью. Предлагается к двум макрорегионам, Дальневосточному и Северокавказскому, добавить ещё 12: Центрально-Чернозёмный, Северный, Центральный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Волго-Уральский, Уральский, Южно-Сибирский, Енисейский, Западно-Сибирский и Байкальский.

Напомним, ныне Россия поделена на восемь федеральных округов. В Уральский федеральный округ входит на сегодня шесть регионов. В «Стратегии пространственного развития» Уральский федеральный округ округ предлагается раздробить на Западно — Сибирский, в который должны войти Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, и Уральский, в чьём составе будут Челябинская, Свердловская и Курганская области.

«Выделение Западно-Сибирского региона имеет смысл с точки зрения обособления нефтегазового региона, а Уральского — как центра металлургии и машиностроения. Между тем все подобные проекты «деления», по сути, должны содержать конкретные программы развития территорий с учетом специализаций, стратегии с целевыми показателями, а самое главное — должны быть подкреплены финансированием. Пока же инициатива «укрупнить» грозит вылиться в последующее «поделить». Эти теоретические рассуждения без какого-либо содержания звучат, как старая песня о главном: показать руководителям Минэкономразвития громкими заявлениями свою нужность и полезность. Подобные инициативы вызывают много шума и обсуждений, но не поддерживаются. Зато в случае провала экономической политики можно напомнить о предложениях, а потом сказать, мол, мы предлагали, нас не поддержали, денег нам не дали, поэтому, извините, «не шмогла я, не шмогла», — комментирует инициативу Александр Устинов.

Нынешнюю инициативу Минэкономразвития России не стоит воспринимать всерьёз, считает уральский политолог. Достаточно нынешнего деления на федеральные округа. На его взгляд, нынешние предложения по макрорегионам — очередная уловка в игре, когда серьёзные экономические проблемы прикрываются имитацией бурной деятельности.

«Согласно данным Федеральной службы статистики, Россия демонстрирует крайне вялый, неустойчивый рост, основанный лишь на росте цен на сырьё на мировых рынках. Если цены на коммодитиз пойдут вниз, то рост обернётся резким падением. Мне кажется, что это более важная проблема, над которой стоит задумываться Минэкономразвития России. Опять же, Уральский регион — это территория моногородов. Никакой внятной программы их поддержки и развития не сформулировано. И данные проблемы гораздо важней и актуальней, чем очередное умозрительное деление на экономические зоны», — подытожил свои размышления политолог Александр Устинов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Имитация кипучей деятельности?»: о разделении России на макрорегионы