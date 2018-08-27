Конец мифу палестинских беженцев

Авигдор Эскин, , 17:52 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении на двести миллионов долларов ежегодной помощи палестинской автономии в Иудее и Самарии (на Западном берегу). В прессе также широко обсуждается не опровергнутая информации о решении администрации Трампа лишить пять миллионов «палестинских беженцев» их права на возвращение и по сути — статуса беженцев.

Таким образом, Вашингтон сокращает в два раза помощь арабским жителям автономии. Помимо этой финансовой нагрузки, американцы выплачивали также ежегодно чуть меньшую сумму арабским жителям сектора Газа через «Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ» (UNRWA). Таким образом, помощь арабам Иудеи, Самарии (Западного берега) и Газы обходилась американскому налогоплательщику последние годы приблизительно в 768 миллионов долларов. Президент Трамп урезал уже ранее 68 миллионов, предназначенных для Газы. А сейчас решил нанести еще более весомый удар по структуре «палестинской автономии» во главе с Махмудом Аббасом, а также и мощнейший удар по всей основе существования «палестинского народа».

Мудрующие на тему борзомыслы не знают обычно азов предмета. Посему потребуется введение в палестиноведение. Мы обсуждаем финансовую помощь США арабским жителям «палестинской автономии». Это территория в шесть тысяч квадратных километров западнее реки Иордан, на которой проживают сегодня приблизительно два миллиона арабов и четыреста тысяч еврейских жителей. Эта территория (как и Восточный Иерусалим) была незаконно оккупирована Иорданией в 1948 году, а в 1967 году — перешла к Израилю в ходе Шестидневной войны. Четверть века назад арабское население получило автономию, которой управляет администрация Аббаса. Еврейские жители региона подчиняются только израильским властям. В довершение описания замысловатой структуры: сама автономия делится на три части по степени интенсивности присутствия Израиля.

Отдельной темой является территория сектора Газа, где правит не Аббас, а вовсе «Хамас» (филиал запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»). Там с 2005 года нет ни единого израильского солдата или полицейского. Финансируется в значительной мере через «агентство для помощи беженцам», поскольку большая часть населения сектора признается беженцами.

Оба региона живут за счет США и Европы. Арабские страны помогают им менее охотно. Иран тратит на Газу около ста миллионов в год, но — токмо на трудоустройство в терроре. А Россия бережно относится к своим налогоплательщикам и тратит на все это в сто раз меньше, нежели США.

Таким образом, американцы будут отныне перечислять автономии в два раза меньше денег. Не исключено, что постепенно сведут к нулю. Это не удивительно, если вспомним все высказывания главы автономии Аббаса и его приближенных в адрес президента Трампа и его посла в Израиле Дэйвида Фридмана. Покойный лидер Венесуэлы Чавес тоже позволял себе нецензурные выпады в адрес американцев, но он не получал от них средства «на жизнь».

Кто-то задаст вопрос: а почему все решили помогать палестинской автономии? Там достаточно взрослых трудоспособных людей. Почему посылают деньги Аббасу, а не другом арабскому предводителю? Вопрос риторический.

Еще больше читатель удивится, если задастся вопросом: а что за беженцы живут в секторе Газа? Откуда они бежали? Почему мировое сообщество с костяком в лице США и Евросоюза решили им помогать?

Напомним, что в 1948 году еще не было палестинского народа. Да, да! Не было никакой группы людей, которые называли бы себя палестинцами и наипаче — особым палестинским народом. Территория нынешнего Израиля была тогда под британским управлением и вместе с нынешней Иорданией называлась Палестиной. Там жили арабы, евреи, друзы. Поэтому арабов называли палестинскими арабами или арабами Палестины, а также и евреев называли евреями Палестины. Идея особого палестинского народа появилась только в шестидесятые годы.

В ходе Войны за независимость 1948 года из Израиля бежало полмиллиона арабов. Для уточнения: количество покинувших эту территорию было несколько больше, но часть вернулась после войны. В то же время восемьсот тысяч евреев было вытеснено и изгнано из арабских стран. Большая часть их оказалась в новообразованном Израиле, а некоторые нашли себе дом во Франции и в США. Как вы понимаете, никто из этих евреев не считается сегодня беженцем и не получает помощи от международных организаций. Да и никогда не получал.

Полмиллиона арабских беженцев оказались после войны 1948 года в Газе, в Ливане, а также в Иордании и Сирии. Кстати, ликвидированный недавно законным правительством Сирии оплот террористов возле Дамаска Ярмук тоже считался лагерем палестинских беженцев.

Сегодня насчитывается пять миллионов арабских «палестинских» беженцев, получающих помощь от международных фондов. Это беспрецедентно: в 1948 году их было полмиллиона, а семьдесят лет спустя — уже пять миллионов. Все другие беженцы расселяются и обживаются. Кроме того, они умирают, как все смертные. А вот ставшие палестинцами арабские беженцы 1948 года из пятисот тысяч превратились в пять миллионов.

Этих людей держат уже семьдесят лет в лагерях беженцев их арабские собратья, чтобы запустить обратно в Израиль. Казалось бы — были беженцы с обеих сторон. Прошло семьдесят лет. Но нет, они пытаются и сейчас говорить о праве вернуться туда, где находится Израиль. О еврейских беженцах из арабских стран ни слова, разумеется.

Если бы шла речь не об израильско-арабском конфликте, то о беженцах семидесятилетней давности никто не говорил бы вовсе. Посчитайте сами: в 1948 году их было полмиллиона. И сколько осталось их среди живых? Не пять миллионов, а едва ли десять тысяч. Излишне объяснять, что никакая другая группа беженцев не росла за счет новорождающихся и новых членов семей. Беженец — это тот, кто бежал, но никак не его правнуки и невестки.

Дональд Трамп собирается положить конец этому абсурду, сняв с повестки дня тему возвращения этих беженцев и саму тему беженцев. В этом вопросе даже самые непримиримые критики президента США будут вынуждены признать, что здравый смысл на его стороне.