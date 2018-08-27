Андраник Мигранян рассказал о своих беседах с Джоном Маккейном о России

Москва, , 17:54 — REGNUM Если бы сенатор Джон Маккейн посетил Россию, его отношение к ней могло бы измениться. Это 27 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале предположил профессор МГИМО Андраник Мигранян, комментируя смерть Маккейна.

«За годы моей работы в США мне приходилось много общаться с этим человеком, — сказал Мигранян. — Я говорил ему: «Сенатор, признайтесь, пожалуйста, ваше враждебное отношение к России откуда происходит? Это личное или политическое? Может быть, всё из-за того, что вас во Вьетнаме сбила русская ракета?» Конечно, он не мог мне сказать, что это личное, но это в нём было. Он ответил: «У меня были великие предки, но, видимо, я был плохой пилот». Это дорогого стоило! Я ему говорю: «Сенатор, вы живёте в прошлом. Это нехорошо. Я вас лично приглашаю приехать в Москву и посмотреть новую Россию. Здесь новые порядки, всё другое». Он был в этом заинтересован, и, может быть, если бы он приехал в нашу страну, у него что-то отлегло бы. Но, к сожалению, в Москве решили, что человек он слишком непредсказуемый».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец от американского штата Аризона Джон Сидней Маккейн III будет похоронен 2 сентября в штате Мэриленд. Уточняется, что 29 августа гроб с его телом выставят в здании законодательного органа Аризоны в Финиксе. Панихида по Джону Маккейну пройдёт 30 августа в городской баптистской церкви.

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