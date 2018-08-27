Эксперт: деление РФ после распада СССР не отвечает задачам развития

Симферополь, , 17:45 — REGNUM «Стратегия пространственного развития» России связана прежде всего с решением задач по повышению эффективности управления и усиления экономических возможностей её регионов в условиях социально-экономических диспропорций, ведь сложившееся после распада СССР территориально-административное деление РФ не соответствует задачам развития. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 27 августа высказал кандидат наук, доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.

По его словам, идея реорганизации территориального устройства России уже не раз поднималась на разных уровнях, предложения о необходимости укрупнения регионов высказывала в 2016 году глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Эти инициативы имеют не только политические, но и чисто экономические предпосылки, хотя понимаемые политиками и обществом по-разному», — отметил специалист, напомнив, что премьер-министр Медведев на съезде партии «Единая Россия» в 2017 году указывал на необходимость изменения системы отношений между центром и регионами в пользу полной самодостаточности последних.

«Подобный проект действительно актуален, так как сложившееся после распада СССР территориально-административное деление РФ, сконструированное в той политической логике, не соответствует задачам развития страны. Предложенный принцип создания центров экономического роста отвечает сетевой структуре, жизнеспособность которой зависит от связей между этими центрами. Опасность заключается в том, что существующий бюрократический аппарат и номенклатура не готовы к качественному повышению сложности управления и социально-экономических отношений в данной модели», — уточнил Павел Родькин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ предложили создать 14 макрорегионов, сформированных с учётом социально-экономических связей между субъектами Российской Федерации. Чиновники отмечают, что каждый новообразованный макрорегион будет включать как минимум один крупный центр экономического роста.

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