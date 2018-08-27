Украина опротестовала решение ВТО в споре с Россией

Киев, , 18:00 — REGNUM Украина подала апелляцию, не согласившись с решением Всемирной торговой организации (ВТО) о правомочности ограничения поставок в Россию украинских вагонов и железнодорожных стрелок, сказано 27 августа на официальном сайте ВТО.

Ранее, 23 августа, Украина обжаловала решение в споре с Россией, касающееся пошлин на нитрат аммония:

«Украина направила 23 августа апелляцию на решение панели арбитров ВТО по поводу инициированного Российской Федерацией дела об антидемпинговых мерах относительно нитрата аммония», — рассказали в ВТО.

Напомним, по мнению главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, проигрыш одновременно двух споров с Россией во Всемирной торговой организации говорит о юридически более слабом представительстве Украины в этой структуре.

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