900 жителей Ульяновской области будут голосовать по месту нахождения

Ульяновск, , 17:31 — REGNUM В Ульяновской области почти 900 жителей планируют проголосовать на региональных парламентских выборах по месту нахождения. На муниципальных выборах можно будет проголосовать досрочно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе продолжает работу штаб по содействию избирательным комиссиям. Глава ЦИК региона Юрий Андриенко отмечает, что «подготовка к выборам идет в полном соответствии с календарным графиком». Жители смогут проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего округа 9 сентября. В настоящее время подано около 900 заявлений о смене места голосования в территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры, через единый портал госуслуг. С 29 августа начнется приём заявлений в участковые избирательные комиссии. Голосование по месту нахождения будет проходить только на региональных выборах, на муниципальных выборах можно будет проголосовать досрочно с 30 августа по 8 сентября.

Также в настоящее время проводятся подворовые обходы людей с ограниченными возможностями здоровья, которые могут проголосовать на дому, приехать на участок лично или в сопровождении социального работника. Право голоса имеют более 106 тыс. граждан с ограниченными возможностями, из них свыше 5,7 тыс. приняли решение голосовать на дому.

В ЦИК Ульяновской области сообщают, что к выборам депутатов областного законодательного Собрания будет изготовлено 2 016 600 избирательных бюллетеней. Половина из них (1 008 300) — для голосования по областному избирательному округу и столько же по одномандатным округам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Ульяновской области состоятся выборы в Законодательное собрание шестого созыва. Будут избраны 36 депутатов: 18 парламентариев — по одномандатным округам, ещё 18 — по партийным спискам. Помимо этого, будут избраны 1404 депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним, на 1 июля 2018 года в регистр избирателей по Ульяновской области включено 1 007 316 избирателей. Это на 0,66% (или на 6650 человек) меньше, чем было по состоянию на 1 января 2018 года.