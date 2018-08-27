Ближе к народу: для Верховной рады купят 190 метров колючей проволоки

Киев, , 17:17 — REGNUM Для одного из административных зданий управление делами Верховной рады закупит 190 метров колючей проволоки, сообщило 27 августа издание «Экспресс онлайн» со ссылкой на сайт госзакупок «ProZorro».

"Спиральный проводной барьер безопасности внешней охраны», — так называется изделие на сайте госзакупок.

В сообщении сказано, что аппарат по делам Верховной рады не смог найти поставщика колючей проволоки — один участник забрал документы и снялся с торгов, а документы второго были признаны несоответствующими требованиям конкурса.

В итоге управление по делам Верховной рады договорилось с одним предприятием, которое и продаст, и смонтирует колючую проволоку на сумму более 119 тыс. в рублевом эквиваленте.

Колючая проволока необходима для охраны здания, в котором расположен главный офис столовой аппарата по делам Верховной рады, а также несколько парламентских комитетов и профсоюз депутатов и работников Верховной рады Украины.

Напомним, в 2011 году нынешний спикер парламента Андрей Парубий ратовал за открытость Верховной рады и близость к народу. Это вылилось в попытки спилить болгаркой забор вокруг здания парламента.

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