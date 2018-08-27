Минобороны: США усиливают группировку носителей крылатых ракет возле Сирии

Москва, , 17:10 — REGNUM США усиливают морскую группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, готовясь к нанесению удара по Сирии, сообщил 27 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Росс» с 28 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

По мнению российского военного ведомства, ракетный удар по Сирии Вашингтон планирует нанести после провокации с химическим оружием, готовящейся боевиками в сирийской провинции Идлиб.

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы «применения химоружия», — сказал Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа российский Центр по примирению сторон в Сирии сообщил, что в контролируемом боевиками населенном пункте Джиср Эш-Шугур «Белые каски» проводят тренировки по действиям «в условиях химического заражения».

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