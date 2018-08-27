МИД России считает безосновательными новые санкции США

Москва, , 16:35 — REGNUM Москва считает «абсолютно надуманной» привязку новых санкций со стороны Вашингтона к инциденту с отравлением в британском Солсбери, заявила 27 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Используя абсолютно надуманную привязку к так называемому «делу Скрипалей», расследование которого в Великобритании далеко не завершено, нас обвиняют в причастности к произошедшей трагедии в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию Россией своего арсенала химических вооружений», — сказала Захарова.

Она отметила, что никаких доказательств в подтверждение выдвигаемых обвинений Вашингтон традиционно не приводит, требуя при этом от Москвы «чистосердечного признания».

«В отличие от США Россия остаётся приверженной своим обязательствам — военно-химический потенциал нами полностью уничтожен, что было соответствующим образом верифицировано, в том числе американскими специалистами», — подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, российская сторона воспринимает новые санкции США «не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия».

Напомним, ранее сегодня вступили в силу новые санкции Соединённых Штатов против России. Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет на продажу России военной техники и товаров двойного назначения, а также приостановку предоставления государственных кредитов.

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