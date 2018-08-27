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«Гражданскую платформу» сняли с выборов в гордуму Екатеринбурга

Политика

Многие кандидаты покинули список

Екатеринбург, 27 августа 2018, 16:32 — REGNUM  В Екатеринбурге партия «Гражданская платформа» окончательно снята с выборов депутатов городской думы. Решение об этом приняла городская избирательная комиссия.

Основанием для этого стало то, что многие кандидаты покинули список партии. Заявления подали 27 человек.

Напомним, информация о том, что «Гражданская платформа» может быть снята с выборов, появилась в пятницу, 24 августа. В тот же день Ленинский районный суд снял с выборов и ещё одну партию — «Партию пенсионеров».

Сейчас в избирательной гонке осталось пять партий. Выборы пройдут 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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