Минобороны РФ: Подготовка провокации с химоружием в Сирии продолжается

Москва, , 16:18 — REGNUM Соединённые Штаты Америки продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке в рамках подготовки масштабной провокации в сирийской провинции Идлиб с якобы использованием химического оружия. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В военном ведомстве отметили, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Росс», оснащенный ракетами «Томагавк». При определённом позиционировании эсминец может нанести ракетный удар по любой точке на территории Сирийской Арабской Республики.

По мнению Минобороны РФ, подобные военные приготовления являются новым подтверждением того, что США хотят воспользоваться инсценировкой боевиков, которая готовится при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб. Будет инсценировано применение химического оружия якобы сирийскими правительственными силами против мирных жителей.

«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», — заявили в российском военном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным российских военных, провокация с инсценировкой применения химического оружия в Сирии будет совершена в ближайшие дни. При этом группировка «Белые каски» готовится снять постановочный сюжет о «химической атаке» и распространить его в интернете.

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