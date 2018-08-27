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Глава ДГБ Литвы назван самым влиятельным госслужащим

Политика

Секретные справки госбезопасности стали причиной самых громких скандалов в Литве за год

Вильнюс, 27 августа 2018, 16:13 — REGNUM  Наиболее влиятельным среди государственных служащих и юристов в Литве представители элиты выбрали главу Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса, объявил сегодня, 27 августа, литовский портал Delfi и журнал Reitingai, которые вместе с социологами регулярно подводят рейтинги самых влиятельных политиков, госслужащих и общественных деятелей.

Как отмечает литовское новостное агентство BNS, второе место занял глава Центробанка Литвы Витас Василяускас, третье — председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, четвертое — глава Службы публичных закупок Диана Вилите, пятое — генкомиссар полиции Линас Пернавас.

Далее следует судья Европейского суда по правам человека Эгидиюс Курис, генпрокурор Эвалдас Пашилис, госконтролер Арунас Дулькис, директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус и командующий вооруженными силами Витаутас Жукас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретные справки госбезопасности неоднократно в 2018 году становились причинами громких скандалов в Литве. Например, вокруг изгнания экс-вице председателя парламента Миндаугаса Бастиса за его связи с российской госкорпорацией «Росатом» или вокруг влияния бизнеса на государство, который спровоцировал коррупционный скандал вокруг корпорации MG Baltic. Во всех случаях документы были секретными, но через неназванные источники попадали в СМИ, что хоронило политические карьеры ранее известных или влиятельных политиков.

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Политическая жизнь Литвы
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