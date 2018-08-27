Из списка макрорегионов симптоматично «выпала» Арктика — политолог

Архангельск, , 16:09 — REGNUM «C принятием Стратегии пространственного развития в регионах кардинально ничего не изменится», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Чураков.

«Известно, что макрорегионы не будут разделены административно. Архангельская область, например, станет частью Северного макрорегиона, но при этом продолжит быть отдельным субъектом Федерации и частью Северо-Западного федерального округа. При этом если не будет юридического оформления макрорегионов, не будет создан единый орган управления, то никак не изменится и система распределения федеральных средств. Получится, что создание макрорегионов коснется статистики и не более того», — продолжил Чураков.

Вместе с тем он отметил необходимость изменений в системе межрегионального сотрудничества.

«Сегодня мы (регионы — ред.) не сотрудничаем, а конкурируем, причем в ущербной форме — конкурируем за федеральные ресурсы. Это порочная система, не укрепляющая государство», — заявил Андрей Чураков.

Стоит отметить, что в списке 14 макрорегионов не нашла отражения Арктическая зона. Политолог считает это знаковым.

«Правительство принципиально не рассматривает Арктическую зону как единую площадку для того, чтобы там проводить макрополитику. С одной стороны, это симптоматично. А с другой стороны — напоминает всем о том, что единица государственности — это субъект Федерации, а не Москва и бескрайние просторы остальных субъектов. В этом плане выпадение из пространственной стратегии Арктического региона вполне логично. Тот медийно-информационный пузырь, который был надут, начинает сдуваться», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономики доработало проект «Стратегии пространственного развития». В рамках стратегии предлагается утвердить состав 14 макрорегионов РФ, они не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономических связи.

Список макрорегионов пополнится Центральным, Центрально-Черноземным, Северным, Северо-Западным, Южным, Волго-Камским, Волго-Уральским, Уральским, Западно-Сибирским, Южно-Сибирским, Енисейским и Байкальским. До сих пор в России было только два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ.

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