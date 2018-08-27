Глава Тверской области вошел в рейтинг «Губернаторская повестка»

Тверь, , 16:05 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам прошедшей недели вновь вошел в рейтинг «Губернаторская повестка», в котором отражены ключевые события и заявления, связанные с деятельностью глав регионов. Об этом сообщается на сайте проекта «Давыдов.Индекс».

На этот раз составители «повестки» обратили внимание на поручение Игоря Рудени установить системы видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях региона.

«Мы будем ориентироваться на стопроцентное оборудование учебных заведений системами видеонаблюдения и мониторинга в 2019 году. Также необходимо проверить все организации на соблюдение норм санитарно-гигиенических требований», — отметил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания Правительства Тверской области.

На обеспечение комплексной безопасности учреждений образования в 2018 году было направлено 176,4 млн рублей. В частности, это позволило увеличить количество школ, оборудованных камерами видеонаблюдения, с 74,35 до 82%, детских садов — с 66,1 до 78,8%.

В целом на подготовку системы образования Тверской области к новому учебному году из федерального, регионального и местных бюджетов было выделено свыше 976 млн рублей. Из них на укрепление материально-технической базы учебных заведений — более 496 млн рублей.

«Губернаторская повестка» подготовлена фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

Читайте ранее в этом сюжете: Тверской губернатор поручил оборудовать видеонаблюдением все школы региона