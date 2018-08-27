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В Кремле не стали отвечать на вопрос об авиаударе в Афганистане

Политика

На подобные вопросы могут ответить в Министерстве обороны РФ или в российском МИДе — подчеркнул Песков

Москва, 27 августа 2018, 15:58 — REGNUM  Вопрос об авиаударе на северо-востоке Афганистана не относится к компетенции Кремля. Об этом заявил 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, за комментариями по поводу произошедшего в районе таджикско-афганской границы инцидента журналистам следует обратиться в Министерство обороны РФ или в российский МИД. Он подчеркнул, что данный вопрос «не является вопросом Кремля».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters сообщило о том, что удары по территории района Даркад в афганской провинции Тахар были нанесены таджикской или российской авиацией. В Минобороны России сообщения об участии российских самолетов в инциденте назвали дезинформацией.

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Внешняя политика России
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