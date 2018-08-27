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Муфтий Мукаррам Ахмед: Саудовскую Аравию захватили США и Израиль

Политика

В последнее время Муккарам Ахмад подвергает критике неисламские программы, продвигаемые в Саудовской Аравии

Нью-Дели, 27 августа 2018, 16:01 — REGNUM  Известный индийский муфтий Мукаррам Ахмед заявил, что Саудовская Аравия была полностью захвачена Соединенными Штатами (США) и Израилем. Этот комментарий относится к политике наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который настроен проамерикански и произраильски. Об этом сообщает Sindonews.

Муккарам Ахмад — имам и хатиб мечети Шахи Фатехпури, второй по величине в Индии.

В последнее время Муккарам Ахмад подвергает критике неисламские программы, продвигаемые в Саудовской Аравии.

Мухаммед бин Салман стал наследником Саудовской Аравии в июне 2017 года. После этого были арестованы десятки муфтиев, активистов по защите прав женщин и членов правящей королевской семьи. Муфтий Аль-Хавали был арестован после публикации книги на 3000 страниц, в которой критиковал принца и королевскую семью за их отношения с Израилем, назвав это изменой.

Муккарам Ахмад подозревает, что король Салман фактически оказался в «заложниках» своего собственного наследного принца.

Напомним, наследный принц не раз высказывался в пользу как США, так и Израиля. В марте 2018 года Мухаммед бин Салман прибыл с двухнедельным визитом в США, чтобы заручиться их поддержкой. В апреле 2018 года он впервые признал право Израиля на собственную землю.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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