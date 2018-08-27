После обыска в одном из домов Киршнер обнаружено токсичное вещество

Буэнос-Айрес, , 16:03 — REGNUM Двое родственников бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер отравились неизвестным веществом после обыска в ее домах. Об этом сообщается в отчете ее адвоката Карлоса Беральди, опубликованном 27 августа на официальном сайте сенатора Киршнер.

«Мне как адвокату и защитнику не позволили контролировать обыск, который произошел в доме на Уругвайской улице, что прямо нарушает конституционные положения, соответствующий закон и те положения, которые Сенат определил для этой процедуры. Обо всех этих неправомерных действиях уже заявлено перед соответствующим уголовным правосудием, судейским советом, ассоциацией адвокатов, а также будет указано каждому из руководителей блока национального Сената», — говорится в резюме адвоката.

По его словам, судья Клаудио Бонадио приказал похитить вещи, не имеющие отношения к расследованию. В частности, Кристина Киршнер лишилась находящегося в ее собственности грузового автомобиля Honda 2009 года выпуска.

«В прессу, как обычно, просочились абсолютно ложные данные: ни в одном из домов нет ни документов, ни других предметов, которые могут иметь незаконное происхождение, — пишет Беральди. — Вещи, которые Бонадио приказал похитить, не только не имеют отношения к предмету расследования, но относятся к объектам, которые составляют домашнее хозяйство, изъятие которых не несет иной цели, кроме как причинить вред и унизить. Как доказательство политического преследования, которому подвергается мой клиент, они похитили документацию, имеющую отношение к обязанностям сенатора, которые ей предоставили миллионы аргентинцев из провинции Буэнос-Айрес».

Согласно тексту, двое членов семьи Киршнер, пришедшие помочь навести порядок после обыска в одном из домов 25 августа, почувствовали странные симптомы: головокружение, зуд в горле и глазах, затрудненное дыхание. 26 августа они были вынуждены обратиться за медицинской помощью, так как симптомы не проходили. Медики констатировали контакт с неизвестным токсичным веществом, поэтому было принято решение не возвращаться в этот дом, пока не будут выяснены обстоятельства произошедшего.

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Адвокат подозревает, что во время обыска в дом могли быть подкинуты любые предметы, которые позже могут быть выданы как доказательство предполагаемой вины его клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе обыски прошли в трех домах Кристины Киршнер в Буэнос-Айресе, Рио-Гальегосе и Эль-Калафате. Бывший президент и экс-министр федерального планирования Хулио де Видо подозреваются в создании коррупционной схемы при проведении тендеров на инфраструктурные работы. Расследование, которое ведет судья Клаудио Бонадио, получило название в прессе «дело тетрадей о коррупции».

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