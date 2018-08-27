Узбекистан впервые оставляет границы открытыми в канун Дня независимости

Душанбе, , 16:20 — REGNUM Впервые за многие годы в преддверии Дня независимости пограничные службы Узбекистана не вводят ограничение на пропуск граждан Таджикистана через свои пограничные пункты, сообщает 27 августа издание Asia-Plus со ссылкой на источник в силовых ведомствах Таджикистана.

По данным источника, все КПП на таджикско-узбекской границе работают в штатном режиме. Ранее все пункты пропуска в канун празднования Дня независимости укреплялись дополнительными силами и средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что его визит в Узбекистан 17 августа будет вписан «золотыми буквами» в историю двусторонних отношений.

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