Столица Ирана может принять трехсторонний саммит по Сирии — Песков

Москва, , 15:48 — REGNUM Тегеран рассматривается в качестве одного из городов, где может состояться саммит России, Турции и Ирана. Об этом 27 августа рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, вопрос о месте проведения трехсторонней встречи на данным момент находится в стадии проработки, об окончательном решении будет объявлено лишь после согласования всех деталей.

«Трехсторонний саммит готовится. Он может состояться в Тегеране, такая проработка ведется», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что трехсторонний саммит по Сирии запланирован на первую декаду сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече лидеров России, Турции и Ирана будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования в Сирии, в частности вопросы деэскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб на севере страны.

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