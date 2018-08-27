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Глава ВМФ Ирана: мы контролируем Персидский залив, а США — нет

Политика

Тегеран может в любой момент отдать приказ и заблокировать перевозку нефти через пролив

Тегеран, 27 августа 2018, 16:10 — REGNUM  Глава военно-морского флота Ирана генерал Алиреза Таргсири заявил о полном контроле над Персидским заливом, сообщает 27 августа Reuters.

Командующий подчеркнул, что военного присутствия США в регионе недостаточно, поэтому здесь доминирует Исламская Республика Иран.

Тегеран может в любой момент отдать приказ и заблокировать перевозку нефти через пролив, что вызовет серьезные трудности у Вашингтона.

Напомним, после того, как президентом США стал Дональд Трамп, отношения между Ираном и Соединенными Штатами значительно осложнились. Вашингтон отменил ядерную сделку, заключенную в 2015 году, а также ввел против Тегерана новые санкции.

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Противостояние Ирана и США
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