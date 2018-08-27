Песков: На новые санкции РФ ответит с учетом своих национальных интересов

Москва, , 15:35 — REGNUM Россия будет отвечать на новый санкционный пакет Соединенных Штатов сообразно своим национальным интересам. Об этом 27 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что на подобные недружественные меры следует отвечать такими шагами, которые будут «наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны».

«Мы должны понять, в чём будут реально выражаться эти новые меры, новые рестрикции, и каких действий в интересах России они потребуют», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа вступил в силу очередной пакет антироссийских санкций США. Новые ограничения вводятся в связи с якобы имевшим место отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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