РФ нацелена на провоцирование бунтов на Украине — бывший командующий ВМС

Киев, , 15:26 — REGNUM Россия своими действиями в Азовском море оказывает экономическое давление не только на порт Мариуполя, но и на порт Бердянска. При этом цель у таких действий не только сугубо экономическая. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо.tv» заявил бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

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Порты Украины: грузов нет, рабочая неделя официально сокращена

Гайдук считает, что Россия таким образом провоцирует народные бунты на территории приморских районов Украины. Вице-адмирал напомнил, что в этих портах работают до пяти тысяч человек.

«В случае потери работы они могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения», — отметил он.

При этом, по его словам, ситуация осложняется тем, что Мариуполь расположен недалеко от Донбасса, где ведутся боевые действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года из-за падения грузооборота порты Украины сократили рабочую неделю. Такое решение было принято в отношении государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт» в Запорожской области. Согласно официальной информации, Бердянский морской порт в январе-октябре 2017 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,9% — до 1,992 млн тонн. В частности, переработка экспортных грузов снизилась на 22,8% — до 1,788 млн тонн, во внутреннем сообщении — в 4,4 раза, до 204,1 тыс. тонн.

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