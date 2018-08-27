Сообщения СМИ об ударе ВКС РФ в Афганистане — либо провокация, либо ошибка

Москва, , 15:24 — REGNUM Авиаудар в северо-восточном районе Афганистана, якобы нанесенный самолетами ВКС России или Таджикистана, может быть как информационным вбросом с целью провокации, так и банальной ошибкой местных СМИ, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что удары по территории района Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана были нанесены таджикскими или российскими самолетами. В Минобороны России отметили, что сообщение британского агентства не имеет отношения к реально произошедшему, и самолеты Воздушно-космических сил ВС РФ в приграничном районе Афганистана ударов не наносили.

Провокация может быть направлена на срыв переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане, которые пытается организовать Россия. К участию в них Москва пытается привлечь даже представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, на севере Афганистана и на таджикско-афганской границе постоянно сохранялась напряженность из-за наркотрафика с афганской территории. Теперь напряженность усилилась из-за роста активности в этих районах боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), враждовавших между собой.

К тому же афганские власти регулярно сообщают о неопознанных вертолетах, совершающих там рейсы в интересах незаконных вооруженных формирований. Большинство экспертов склоняются к мнению, что эти вертолеты имеют отношение к военному контингенту США и их союзников, находящемуся в Афганистане.

В любом случае это сообщение свидетельствует о нарастании напряженности на севере Афганистана.

Читайте также: Афганские СМИ сообщили об ударах таджикской авиации